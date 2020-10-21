В сети обсуждают, как помолодел Дмитрий Дибров

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21 октября 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Дибров, фото из соцсети

В сети обсуждают телеведущего Дмитрий Диброва, который в новых выпусках своих телепрограмм выглядел помолодевшим на несколько лет. У Диброва не только "новое" лицо, но и новый образ.

Пользователи сети подумали, что Дибров сделал пластическую операцию и после нее стал выглядеть помолодевшим лет на 15-20.

"Просто - 15, 20 лет!", "Вообще словно подросток !)", - оценили поклонники Диброва, похвалившегося новым образом, опубликовавшим фото в Инстаграм.

Телеведущий признался, что омолодиться ему помогли специалисты, но он уверяет - никакой "пластики" не делал. Дибров рад, что телезрители заметили, как он изменился. "Спасибо всем, кто счёл необходимым приободрить меня в поисках нового экранного образа. "Честно сказать, волновался, принимая решение о кардинальной перемене... вы сыграли бесценную роль, одобрив смелость", - написал он. Он оценил и советы Эвелины Хромченко.

"И всё-таки осталась горстка проницательных экспертов, в изобилии населяющих женские сайты, кто убеждён, что мой случай - триумф подтяжек, филлеров и ретуши. По поводу последнего - вот свежее фото из студии без единой ретуши. По поводу косметологии - да, без профессионалов не обошлось", - раскрыл секрет омоложения Дмитрий Дибров.

"Очень хорошо выглядите! Интересный...!" "Очень круто!" - хвалят Диброва фолловеры.