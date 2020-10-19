Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что сын регулярно нарушает дисциплину в школе

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19 октября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: соцсети

Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что его старший сын Иван живет с ним в Москве, а не с мамой, бывшей женой певца Марией Зубковой. Он отметил: женщина эмигрировала временно в Санкт-Петербург.

«Дети год жили в Питере, но сын Иван захотел обратно в Москву Я теперь отец-одиночка. Маша позвонила и сказала, что Ваня хочет в столицу. И получилось так, что я сказал: «Да ради бога», - рассказал певец.

Григорьев-Апполонов добавил: наследник сам готовится к школе. Исполнитель ему не помогает.

«На почту мне приходят письма от учителей. Жалуются на его поведение. Сказали, что сын поет на уроках. У меня тоже по поведению был неуд. Оценки у него хорошие. Я его не ругаю. Недавно он ходил на концерт Моргенштерна. На карманные расходы даю ему деньги. Недавно перевел 1300 рублей. Он просил на кафешку. Я ему еще сказал, что дорого нынче сидеть в кафешках», — заключил артист.

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