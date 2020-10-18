Татьяна Буланова рассказала о своей новой любви

18 октября 2020, 18:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник
Популярная певица Татьяна Буланова смогла найти новую любовь, с которой проживает в гражданском браке. Чувствует она себя с этим мужчиной прекрасно. Они всю самоизоляцию были вместе и ни разу не поругались.
Новая любовь Булановой не имеет отношения к шоу-бизнесу. Оформлять отношения они не торопятся, певица этого не хочет. Как этому относится ее бойфренд, Татьяна не знает.
Сын Булановой Никита, который живет с певицей, легко нашел общий язык с избранником матери. Татьяна сейчас считает, что счастлива, у нее все хорошо.
Коронавируса Буланова не боится, уже переболела. Она советует мыть руки почаще и не забывать про маски.
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