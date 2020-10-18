Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Татьяна Буланова рассказала о своей новой любви

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Татьяна Буланова рассказала о своей новой любви
Татьяна Буланова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Популярная певица Татьяна Буланова смогла найти новую любовь, с которой проживает в гражданском браке. Чувствует она себя с этим мужчиной прекрасно. Они всю самоизоляцию были вместе и ни разу не поругались.

Новая любовь Булановой не имеет отношения к шоу-бизнесу. Оформлять отношения они не торопятся, певица этого не хочет. Как этому относится ее бойфренд, Татьяна не знает.

Сын Булановой Никита, который живет с певицей, легко нашел общий язык с избранником матери. Татьяна сейчас считает, что счастлива, у нее все хорошо.

Коронавируса Буланова не боится, уже переболела. Она советует мыть руки почаще и не забывать про маски.

Татьяна Буланова: у меня заподозрили онкологию, рассеянный склероз и инсульт.

НС

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью