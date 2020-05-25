Татьяна Буланова: у меня заподозрили онкологию, рассеянный склероз и инсульт

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Татьяна Буланова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная российская певица Татьяна Буланова впервые назвала причину госпитализации в апреле. Отмечается, что знаменитости поставили несколько предварительных диагнозов.

«Мне сказали: либо инсульт, либо онкология», - вспоминает она слова врачей в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Татьяна рассказала, что несколько месяцев назад пальцы на ее левой руке начали неметь, и она заподозрила у себя защемление нервов, а остеопат при обследовании ничего не выявил. Однако спустя время рука начала неметь, начиная с плеча, потом появились проблемы с речью, призналась певица. В результате она решила сделать МРТ. По ее словам, томография показала, что она перенесла инсульт и ее госпитализировали.

После тщательной проверки выяснилось, что Татьяна перенесла несколько микроинсультов, один из них мог произойти 10 лет назад. Сама певица призналась, что в 1998 году потеряла зрение на нервной почве после смерти отца.

Ранее 46-летняя бывшая супермодель из Германии Хайди Клум раскрыла секрет своей молодости.