Татьяна Буланова: у меня заподозрили онкологию, рассеянный склероз и инсульт

Известная российская певица Татьяна Буланова впервые назвала причину госпитализации в апреле. Отмечается, что знаменитости поставили несколько предварительных диагнозов.
«Мне сказали: либо инсульт, либо онкология», - вспоминает она слова врачей в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Татьяна рассказала, что несколько месяцев назад пальцы на ее левой руке начали неметь, и она заподозрила у себя защемление нервов, а остеопат при обследовании ничего не выявил. Однако спустя время рука начала неметь, начиная с плеча, потом появились проблемы с речью, призналась певица. В результате она решила сделать МРТ. По ее словам, томография показала, что она перенесла инсульт и ее госпитализировали.
После тщательной проверки выяснилось, что Татьяна перенесла несколько микроинсультов, один из них мог произойти 10 лет назад. Сама певица призналась, что в 1998 году потеряла зрение на нервной почве после смерти отца.
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