Хайди Клум раскрыла секрет молодости

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 мая 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Хайди Клум. nordphoto / Straubmeier, via www

Бывшая супермодель из Германии Хайди Клум раскрыла секрет, как в 46 лет ей удается по-прежнему молодо выглядеть. Она объяснила, что дело в умывании, а также в умеренном использовании декоративной косметики.

Клум призналась, что каждый день использует в качестве средства для умывания недорогой детский шампунь. «Я использую его, чтобы очистить лицо, поскольку средство нежное и при этом эффективное», - рассказала звезда. Она добавила, что такой шампунь не вредит глазам и увлажняет кожу.

Также знаменитость отметила, что старается по минимуму использовать макияж и тратить на него в день не более четверти часа.