Певец Прохор Шаляпин избавился от «накладных» зубов

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19 августа 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Прохор Шаляпин принял решение кардинально изменить свою улыбку. Согласно последней информации, артист избавился от "накладных" зубов и вернул свой естественный цвет эмали.

Прохор сообщил, что не поставил в свое время виниры, поскольку в данном случае приходится стачивать свои собственные зубы. Шаляпин ограничился люминирами – врач надел на его "родные" зубы особые пластины. Их установка обошлась певцу более чем в миллион рублей, сообщает kp.ru.

Артист признался, что устал от насмешек и комментариев о том, что у него неестественная улыбка. "Не хочу больше носить во рту унитаз", – пошутил Шаляпин.