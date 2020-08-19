Певец Прохор Шаляпин избавился от «накладных» зубов
19 августа 2020, 11:01[ «Аргументы Недели» ]
Российский певец Прохор Шаляпин принял решение кардинально изменить свою улыбку. Согласно последней информации, артист избавился от "накладных" зубов и вернул свой естественный цвет эмали.
Прохор сообщил, что не поставил в свое время виниры, поскольку в данном случае приходится стачивать свои собственные зубы. Шаляпин ограничился люминирами – врач надел на его "родные" зубы особые пластины. Их установка обошлась певцу более чем в миллион рублей, сообщает kp.ru.
Артист признался, что устал от насмешек и комментариев о том, что у него неестественная улыбка. "Не хочу больше носить во рту унитаз", – пошутил Шаляпин.
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