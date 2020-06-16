Прохор Шаляпин заявил, что Ксения Собчак без своего отца «была бы никем»

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16 июня 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин, комментируя реакцию журналистки Ксении Собчак на признание артиста Стаса Костюшкина о насилии, заявил, что женщина "была бы никем" без своего знаменитого отца.

Ксения Собчак грубо и саркастично прокомментировала признание Стаса Костюшкина о том, что в возрасте восьми лет он пережил насилие со стороны взрослого человека.

Прохор Шаляпин в беседе с teleprogramma.pro заявил, что в данной ситуации выступает на стороне певца и считает его "открытым и искренним парнем". Артист убежден, что смеяться над детством того или иного человека – некрасиво. "Ксения Собчак — дама не особо большого ума", – подчеркнул Шаляпин и добавил, что если бы у нее не было такого известного отца, имеющего вес в обществе, как Анатолий Собчак, то она не достигла бы высот и была бы "никем".

Напомним, Анатолий Собчак был ученым-правоведом, политическим деятелем, первым и единственным мэром Санкт-Петербурга.