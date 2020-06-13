Как Собчак отреагировала на признание певца Стаса Костюшкина о насилии

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13 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото из соцсети Инстаграм

Пользователей сети возмутило, как телеведущая, блогер Ксения Собчак упомянула о признании певца Стаса Костюшкина о пережитом в детстве изнасиловании.

Говоря о политике, Собчак сказала такую фразу: "Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина".

Большинство пользователей сети набросились на Собчак с критикой. А когда она поставила новое видео по поводу предстоящего голосования по поправкам к Конституции, стали появляться странные комментарии. "А если, не дай Бог, ваш ребенок вам расскажет о насилии над собой? Вы тоже ржать будете?" "Ксения, педофилия - это смешно?" - говорится в комментариях, похоже, ботов. "Что-то хорошее можете делать? Или дебилизм в генах", "Высмеивать жертву педофилии и насилия - это мерзотное днище", - считают фолловеры.

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, как над ним и его товарищами надругались в детстве. По словам музыканта, это случилось, когда ему было восемь лет.

48-летний артист признался, что стыдится этой истории до сих пор, но решился рассказать ее, чтобы уберечь своих детей.