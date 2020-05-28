Стас Костюшкин рассказал, как над ним надругались в детстве

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28 мая 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Группа "Чай вдвоем". Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Natalia Shakhanova

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, как над ним и его товарищами надругались в детстве. По словам музыканта, это случилось, когда ему было восемь лет.

48-летний артист признался, что стыдится этой истории до сих пор, но решился рассказать ее, чтобы уберечь своих детей от подобного. Все случилось в Петербурге, когда Костюшкин с друзьями пошел на заброшенный завод. Там детям встретился мужчина, который начал им угрожать расправой. Педофил велел ребятам лечь на землю и открыть рты, после чего надругался над каждым из них.

Костюшкин признался, что до сих пор отчетливо помнит произошедшее. Друзья договорились, что никому не расскажут о произошедшем, потому насильника так никто и не начал искать. Музыкант добавил, что опасается за своих детей, а потому решил обнародовать эту историю.