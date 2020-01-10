Костюшкин показал обнажённое спортивное тело и своего

Известный российский певец Стас Костюшкин поделился со своими поклонниками откровенной фотографией. Знаменитость уточнил, что посвящает снимок прекрасной половине своей аудитории.
На снимке Костюшкин позирует полностью обнаженным, прикрывшись лишь спасательным кругом в виде единорога. При этом певец выглядит задумчиво и смотрит вдаль.
«По многочисленным просьбам женщин. Костюшкин показал своего единорога», - оставил ироничную подпись артист под постом.
Стоит отметить, что знаменитость достаточно часто демонтирует своё спортивное тело в социальных сетях, что, конечно, не оставляет равнодушными его фанаток.
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