Костюшкин показал обнажённое спортивное тело и своего

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10 января 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Стас Костюшкин, Instagram

Известный российский певец Стас Костюшкин поделился со своими поклонниками откровенной фотографией. Знаменитость уточнил, что посвящает снимок прекрасной половине своей аудитории.

Стас Костюшкин разделся в честь дня рождения

На снимке Костюшкин позирует полностью обнаженным, прикрывшись лишь спасательным кругом в виде единорога. При этом певец выглядит задумчиво и смотрит вдаль.

«По многочисленным просьбам женщин. Костюшкин показал своего единорога», - оставил ироничную подпись артист под постом.

Стоит отметить, что знаменитость достаточно часто демонтирует своё спортивное тело в социальных сетях, что, конечно, не оставляет равнодушными его фанаток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)9 Янв 2020 в 9:14 PST