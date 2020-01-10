Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Костюшкин показал обнажённое спортивное тело и своего "единорога"

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Костюшкин показал обнажённое спортивное тело и своего
Фото: Стас Костюшкин, Instagram

Известный российский певец Стас Костюшкин поделился со своими поклонниками откровенной фотографией. Знаменитость уточнил, что посвящает снимок прекрасной половине своей аудитории.

Стас Костюшкин разделся в честь дня рождения

Стас Костюшкин разделся в честь дня рождения

На снимке Костюшкин позирует полностью обнаженным, прикрывшись лишь спасательным кругом в виде единорога. При этом певец выглядит задумчиво и смотрит вдаль.

«По многочисленным просьбам женщин. Костюшкин показал своего единорога», - оставил ироничную подпись артист под постом.

Стоит отметить, что знаменитость достаточно часто демонтирует своё спортивное тело в социальных сетях, что, конечно, не оставляет равнодушными его фанаток.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)9 Янв 2020 в 9:14 PST

БА

//картина дня

В мире

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Украина «абсолютно готова» к гражданской войне. Соответствующую точку зрения озвучила Маруся Зверобой, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…

//новости ан

В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о похищении драгоценностей и наличных из кабинета главного бухгалтера Торгово-промышленной палаты России. Происшествие…

Житель Кургана пожаловался, что его бабушке повысили пенсию на целых 1 рубль 10 копеек. Его возмущению не было предела и поэтому он его выплеснул в соцсетях. Его…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Помощник Александра Григоряна принял команду, когда ее уже похоронили, однако в шести матчах «Тамбов» вдруг набрал 13 очков, взлетел на 11-е место, а Сергей Первушин из И…

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками секретами стройной фигуры. Заметность рассказала, как избавиться от лишних кг после новогодних…