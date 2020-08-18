Анна Калашникова призналась, что тратит в месяц миллион рублей

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18 августа 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анна Калашникова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анна Калашникова в рамках разговора с журналистами сообщила, какая сумма необходима ей ежемесячно для безбедной жизни. Знаменитость подчеркнула, что у нее, как у артистки, "очень большие расходы".

Калашникова заметила, что публичные личности тратят немалые деньги на свою внешность. Анна уточнила, что посещает салоны, чтобы сделать укладки и макияж. По признанию певицы, ей постоянно требуются процедуры по уходу за волосами, телом, лицом, а также массажи. Кроме того, она регулярно ходит в спортзал.

У Калашниковой было два водителя, но во время пандемии она отказалась от услуг одного из них. Средства уходят также на оплату бензина, услуги няни, уборку дома и квартиры, а также на сценические вещи, коммуналку и налоги. "У меня расходов на миллион рублей в месяц", – заключила Анна.