Анфиса Чехова о своих ежемесячных тратах: «Это точно не 50 тысяч рублей»

Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с журналистами заявила, что ей сложно сказать, сколько она тратит в месяц, однако с уверенностью отметила, что речь идет о сумме больше 50 тысяч рублей.
Анфиса уточнила, что ежемесячно тратит "в разы больше" 50 тысяч рублей. Ранее спортсменка Ляйсан Утяшева заявила, что вышеуказанной суммы ей бы на жизнь хватило.
Чехова подчеркнула, что оплачивает коммунальные услуги, а один поход в супермаркет обходится ей в 10 тысяч рублей. Кроме того, она часто покупает себе что-то спонтанно. Также деньги уходят на уход за собой. "Зарабатывать сегодня надо много", – констатировала телеведущая.
Анфиса Чехова также призвала российских звезд "не прибедняться".
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