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17 августа 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Инна Маликова, фото: vk.com/innamalikova

Инна Маликова за день погуляла на двух свадьбах - крёстной дочери и Светланы Бондарчук. Маликова выдала замуж Алёну, для которой много лет назад стала крёстной матерью.

На свадьбе гостей много не собиралось, только родственники невесты и жениха и самые близкие друзья.

Маликова поздравила молодоженов: "Моя девочка, моя крестная доченька Алёнка! Поздравляю вашу семью с таким важным и прекрасным днем".

В этот вечер солистка группы "Новые самоцветы" торопилась на "праздник любви". Так Инна Маликова назвала свадьбу Светланы Бондарчук и Сергея Харченко".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Malikova (@innamalikova) 16 Авг 2020 в 6:23 PDT

В этом году месяц свадеб - август. Впервые вышла замуж Юлия Зимина.