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Инна Маликова за день погуляла на двух свадьбах - крёстной дочери и Светланы Бондарчук

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Инна Маликова за день погуляла на двух свадьбах - крёстной дочери и Светланы Бондарчук
Инна Маликова, фото: vk.com/innamalikova

Инна Маликова за день погуляла на двух свадьбах - крёстной дочери и Светланы Бондарчук.  Маликова выдала замуж Алёну, для которой много лет назад стала крёстной матерью.

На свадьбе гостей много не собиралось, только родственники невесты и жениха и самые близкие друзья.
Маликова поздравила молодоженов: "Моя девочка, моя крестная доченька Алёнка! Поздравляю вашу семью с таким важным и прекрасным днем".

В этот вечер солистка группы "Новые самоцветы" торопилась на "праздник любви". Так Инна Маликова назвала свадьбу Светланы Бондарчук и Сергея Харченко".

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Публикация от Inna Malikova (@innamalikova)

В этом году месяц свадеб - август. Впервые вышла замуж Юлия Зимина.

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