Инна Маликова за день погуляла на двух свадьбах - крёстной дочери и Светланы Бондарчук
17 августа 2020, 20:03[ «Аргументы Недели» ]
Инна Маликова за день погуляла на двух свадьбах - крёстной дочери и Светланы Бондарчук. Маликова выдала замуж Алёну, для которой много лет назад стала крёстной матерью.
На свадьбе гостей много не собиралось, только родственники невесты и жениха и самые близкие друзья. Маликова поздравила молодоженов: "Моя девочка, моя крестная доченька Алёнка! Поздравляю вашу семью с таким важным и прекрасным днем".
В этот вечер солистка группы "Новые самоцветы" торопилась на "праздник любви". Так Инна Маликова назвала свадьбу Светланы Бондарчук и Сергея Харченко".
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