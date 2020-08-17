Актриса и телеведущая Юлия Зимина вышла замуж в 39 лет и показала свадебный наряд

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17 августа 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Зимина, фото: Vladimir Myshkin, globallookpress.com

Актриса и телеведущая Юлия Зимина впервые вышла замуж в 39 лет. Зимина не сторонница афишировать изменения в своей личной жизни, так о рождении дочери она сообщила, когда Симоне исполнилось месяцев пять.

А о первом замужестве красавица-актриса призналась сразу. Она даже опубликовала свое фото в свадебном наряде. "Ребята, Атас!)))))) Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете", - задорно написала Зимина. Но своего избранника она так и не показала.

Свадебный наряд невесты Юлии Зиминой - белый комбинезончик на тонких бретелях, длина - мини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Зимина (@yuliaziminaa) 17 Авг 2020 в 6:20 PDT

И фата. Коллега Юлии Зиминой Лариса Гузеева, думаем, радуется за телезвезду. Гузеева всегда восхищалась красотой Зиминой.

Напомним, во время съемок "Кармелиты" звезда встречалась с актером Владимиром Череповским, потом два года с актером Максимом Щеголевым. Они расстались в 2013 году. В 2015 году Зимина стала мамой дочки Симоны.

Недавно впервые женился и ведущий "Доброго утра" Тимур Соловьев. А Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз.