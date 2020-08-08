Известный телеведущий впервые женился в 38 лет

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8 августа 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Тимур Соловьев, фото из Instagram.com/timursolovyev

Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Тимур Соловьёв впервые женился в возрасте 38 лет.

Соловьёв показал свою избранницу, опубликовал фото выхода из ЗАГСа в Instagram и подписал: «Муж и жена».

Жена телеведущего - Анна Башмет - настоящая красавица, фигуристая голубоглазая блондинка.

Тимур свою личную жизнь не афиширует, но об Анне известно, что она воспитывает сына от первого брака и ведет блог о путешествиях. Тимур и Анна поженились 08.08.2020 - выбрали красивую дату.

Церемония состоялась во Дворце бракосочетания Barvikha Luxury Village. На свадьбу пригласили только самых близких. Среди коллег Соловьёва на свадьбе погуляла Светлана Зейналова.

У Тимура Соловьева был роман с телеведущей Анной Кастеровой. После расставания с коллегой Анна вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина и уехала в США. А Соловьёв начал строить отношения с актрисой Иевой Андреевайте, но роман долго не продержался.