Бондарчук сменила на свадьбе три платья

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16 августа 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, фото из соцсети

Светлана Бондарчук вышла замуж за своего возлюбленного Сергея Харченко, как и положено, в длинном белом платье. Была у невесты и фата. Но надела ее Бондарчук уже с другим платьем.

Всего невеста сменила на свадьбе три платья. Фото с торжества выкладывают в сети гости, которых приглашали Бондарчук и Харченко. Из известных гостей - подруга Светланы, бывшая жена Резо Гигинешвили Надежда Оболенцева, журналистка Наталья Синдеева, Рената Литвинова с дочерью Ульяной, актриса Ирина Старшенбаум, Матильда Шнурова, продюсер Яна Рудковская.

В ЗАГС Бондарчук нарядилась в белое длинное платье. А на самой свадьбе переодевалась еще два раза.

Один из ее нарядов показала Яна Рудковская. Продюсер сама любит носить короткие платья и написала: "С самой красивой невестой Светочкой и её мужем Сергеем, который сделал нашу красотку счастливой! И Света в коротком!!! Ааааа!!!! Наш человек ! Совет да любовь на долгие годы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 15 Авг 2020 в 10:44 PDT

Гости собирались в ресторане на 62-ом этаже башни «Федерация». Танцевали всю ночь. Для танцев у Бондарчук было третье платье. И кеды для удобства.