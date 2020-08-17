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Команда Ольги Бузовой устроила певице сюрприз в честь пяти миллионов подписчиков в TikTok

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Команда Ольги Бузовой устроила певице сюрприз в честь пяти миллионов подписчиков в TikTok
Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова недавно стала обладательницей пяти миллионов подписчиков в TikTok. По этому поводу команда звезды решила устроить ей сюрприз.

Ничего не подозревающая девушка, вышла после работы на улицу, где ждали с огромным количеством золотистых воздушных шаров и корзиной цветов.

«Привет! У тебя пять миллионов подписчиков в TikTok! Вся команда поздравляет тебя с этим праздником», — сказал коллега Бузовой и вручил ей подарок.

«Спасибо, мои хорошие, мои люди! Спасибо, что смотрите, «лайкаете» и комментируете!» — растрогалась Ольга.  

Поклонники дивы не остались в стороне и поздравили свою любимицу в комментариях с очередной победой.

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ЕЧ

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