Три дочери Веры Глаголевой запечатлелись на фотографии вместе в день ее памяти

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17 августа 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Вера Глаголева с дочками. Фото: соцсети

Три года назад, 16 августа, ушла из жизни Вера Глаголева. Дочери артистки каждый год чтят память своей матери, а если есть возможность — встречаются в день ее смерти вместе.

А в этом году, чтобы увидеть близких и помянуть маму, младшая наследница Глаголевой, жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, рожденная во втором браке актрисы с бизнесменом Кириллом Шубским, специально прибыла из Америки в Россию.

Старшая и средняя дочери Глаголевой — Анна и Мария Нахапетовы — появились на свет в первом браке актрисы с Родионом Нахапетовым.

Впервые за долгое время три сестры собрались вместе за одним столом, запечатлевшись на фотографии.

«Мои самые родные», — подписала в Instagram снимок Анастасия Шубская.

Ранее сообщалось: Юлия Барановская показала видео, как отмечали день рождения младшего сына.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мои самые родные❤️???????? @anahapetova @mashanahapetova Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 16 Авг 2020 в 8:42 PDT