Три дочери Веры Глаголевой запечатлелись на фотографии вместе в день ее памяти

Три года назад, 16 августа, ушла из жизни Вера Глаголева. Дочери артистки каждый год чтят память своей матери, а если есть возможность — встречаются в день ее смерти вместе.
А в этом году, чтобы увидеть близких и помянуть маму, младшая наследница Глаголевой, жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, рожденная во втором браке актрисы с бизнесменом Кириллом Шубским, специально прибыла из Америки в Россию.
Старшая и средняя дочери Глаголевой — Анна и Мария Нахапетовы — появились на свет в первом браке актрисы с Родионом Нахапетовым.
Впервые за долгое время три сестры собрались вместе за одним столом, запечатлевшись на фотографии.
«Мои самые родные», — подписала в Instagram снимок Анастасия Шубская.
Ранее сообщалось: Юлия Барановская показала видео, как отмечали день рождения младшего сына.
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