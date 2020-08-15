Юлия Барановская показала видео, как отмечали день рождения младшего сына

Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская показала видео, как отмечали день рождения её младшего сына Арсения. Арсению Аршавину исполнилось восемь лет. Видеоролик, как танцует мальчик, стал популярен в сети.
Фолловеры оценили сына Барановской: "Какой классный мальчишка! Как классно танцует! Вы просто супер" и саму телеведущую, отметив, что она выглядит как старшая сестра своим детям.
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Поздравляя сына, Юлия написала: "Я полностью в тебе уверена, даже когда ты висишь на краю пропасти, или скачешь по скалам". "Вот так и иди вперёд уверено и очаровывая всех по пути, как ты умеешь", - пожелала младшенькому Юлия. (орфография и пунктуация сохранены).
Был ли на дне рождения бывший гражданский муж Юлии, отец их троих детей - неизвестно.
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А к Аршавину у некоторых подписчиков Барановской остались вопросы.