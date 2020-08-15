Юлия Барановская показала видео, как отмечали день рождения младшего сына

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 августа 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Барановская и Арсений, фото: vk.com/yuliabaranovskaya

Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская показала видео, как отмечали день рождения её младшего сына Арсения. Арсению Аршавину исполнилось восемь лет. Видеоролик, как танцует мальчик, стал популярен в сети.

Фолловеры оценили сына Барановской: "Какой классный мальчишка! Как классно танцует! Вы просто супер" и саму телеведущую, отметив, что она выглядит как старшая сестра своим детям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 14 Авг 2020 в 1:31 PDT

Поздравляя сына, Юлия написала: "Я полностью в тебе уверена, даже когда ты висишь на краю пропасти, или скачешь по скалам". "Вот так и иди вперёд уверено и очаровывая всех по пути, как ты умеешь", - пожелала младшенькому Юлия. (орфография и пунктуация сохранены).

Был ли на дне рождения бывший гражданский муж Юлии, отец их троих детей - неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 13 Авг 2020 в 11:29 PDT

А к Аршавину у некоторых подписчиков Барановской остались вопросы.