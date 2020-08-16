Жена рэпера Джигана показала реальную фигуру в бикини после рождения четырех детей

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16 августа 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Самойлова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга известного рэпера Джигана Оксана Самойлова показала реальную фигуру в купальнике после рождения четырех детей. В настоящий момент воссоединившаяся семья в полном составе отдыхает в Турции.

На снимке, о котором идет речь, Оксана позирует рядом с мужем и старшей дочерью. Многодетная мать надела яркий купальник и не постеснялась показать, как в реальности выглядит ее тело после четырех беременностей. На фото заметно, что живот молодой женщины не слишком плоский, однако ее фигура по-прежнему выглядит подтянутой.

Ранее в сторис в Инстаграм Оксана сообщила, что набрала несколько килограммов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 15 Авг 2020 в 9:46 PDT