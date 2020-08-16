Жена рэпера Джигана показала реальную фигуру в бикини после рождения четырех детей
16 августа 2020, 12:24[ «Аргументы Недели» ]
Супруга известного рэпера Джигана Оксана Самойлова показала реальную фигуру в купальнике после рождения четырех детей. В настоящий момент воссоединившаяся семья в полном составе отдыхает в Турции.
На снимке, о котором идет речь, Оксана позирует рядом с мужем и старшей дочерью. Многодетная мать надела яркий купальник и не постеснялась показать, как в реальности выглядит ее тело после четырех беременностей. На фото заметно, что живот молодой женщины не слишком плоский, однако ее фигура по-прежнему выглядит подтянутой.
Ранее в сторис в Инстаграм Оксана сообщила, что набрала несколько килограммов.
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