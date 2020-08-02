Оксана Самойлова рассказала о сделанных выводах после ссор с Джиганом
2 августа 2020, 22:22[ «Аргументы Недели» ]
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о том, как смогла пережить сложный период в отношениях с супругом. Девушка заявила, что всё происходит к лучшему.
Самойлова призналась, что 2020 год оказался самым сложным в ее жизни. Она добавила, что не хочет жаловаться, и благодарит вселенную за все, что происходит. «Сейчас я сильнее, чем когда-либо, у меня нет слабых мест и я знаю, что я могу абсолютно все, я стала просто непобедимая. Всю энергию я направила в работу и за это время создала 4 прекраснейших огромных проекта», - поделилась Самойлова с подписчиками.
Ранее рэпер Джиган рассказал, что теперь он официально признан психически больным человеком.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.