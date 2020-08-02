Оксана Самойлова рассказала о сделанных выводах после ссор с Джиганом

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2 августа 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Самойлова и дети. Фото: соцсети

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о том, как смогла пережить сложный период в отношениях с супругом. Девушка заявила, что всё происходит к лучшему.

Самойлова призналась, что 2020 год оказался самым сложным в ее жизни. Она добавила, что не хочет жаловаться, и благодарит вселенную за все, что происходит. «Сейчас я сильнее, чем когда-либо, у меня нет слабых мест и я знаю, что я могу абсолютно все, я стала просто непобедимая. Всю энергию я направила в работу и за это время создала 4 прекраснейших огромных проекта», - поделилась Самойлова с подписчиками.

Ранее рэпер Джиган рассказал, что теперь он официально признан психически больным человеком.