Рэпер Джиган рассказал, что теперь он официально признан психически больным человеком

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 июля 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Рэпер Джиган, который то разводится с Оксаной Самойловой, то нет и периодически лечится от наркозависимости, рассказал, что теперь он официально признан психически больным человеком.

«Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка», — заявил рэпер. А виной тому - его неадекватным поступкам стали «тяжелые наркотики», которые ему «подсунули» в клубе, где он праздновал рождение сына. Он подчеркнул, что не мог контролировать себя, именно поэтому его голого в Майами выводила из клуба охрана.

На шоу «Что было дальше» Денис объяснил, что он хотел помыться в туалете, а когда пришли секьюрити начал кричать, что порноактёр, и вообще Тупака убил Снуп Догг. При этом в программе Джиган веселился и говорил, что наркотики - это не так уж и плохо.

Сразу вспомнилось, что не зря в Госдуме задумались над увеличением ответственности за пропаганду запрещенных веществ до 15 лет.