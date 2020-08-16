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Блогер Саша Спилберг заразилась коронавирусом

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Блогер Саша Спилберг заразилась коронавирусом
Фото:Саша Спилберг, Instagram

Известный российский видеоблогер Саша Спилберг сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, вирус обнаружили и у ее молодого человека.

«Симптомы у обоих разной тяжести, и мы находимся на карантине до 25 августа … У меня самая сильная симптоматика уже прошла, но у Парула все еще температура и сильная слабость», - поделилась девушка.

Спилберг отметила, что они даже предположить не могли что болеют, поскольку были уверены, что у нее обычная простуда. Возлюбленные выложили фотографии с тестами, которые показывают положительный результат.

Ранее сообщалось, что блогер и телеведущая Настя Ивлеева заболела коронавирусом. Однако сейчас девушка выздоровела, чувствует себя хорошо и продолжает съемки в проектах.

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Публикация от SASHA SPILBERG (@sashaspilberg)

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