Ивлеева рассказала, как у Элджея обнаружили коронавирус

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26 июля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о том, как она и ее супруг рэпер Элджей обнаружили у себя коронавирус. Девушка призналась, что первым заболел Элджей, сначала его недомогание приняли за обычную простуду.

Ивлеева сказала, что на четвертый день музыкант перестал ощущать вкус, это их насторожило. «Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть COVID, у половины — нет», - призналась ведущая. Она рассказала, что после этого заболевшие изолировались от здоровых, а несколько дней спустя семья сдала повторный тест – COVID9 обнаружили у всех.

«В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений», - добавила Ивлеева.