Настя Ивлеева и Элджей заразились COVID-19

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26 июля 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Анастасия Ивлеева сообщила неприятную новость. Девушка рассказала, что они вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) заразились коронавирусной инфекцией.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!", — написала Настя в своем Instagram.

Ивлеева в ближайшее время пообещала раскрыть подробности заболевания. Кроме того, рэпер в сторис выложил положительный результат теста на коронавирус нового типа.

Телеведущая и музыкант поженились в прошлом году.

Ранее сообщалось: певица Виктория Дайнеко сообщила, что «застряла» одна с ребенком в США на четыре месяца.