Певица Виктория Дайнеко сообщила, что «застряла» одна с ребенком в США на четыре месяца
26 июля 2020, 13:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: 7 Дней
Знаменитая певица Виктория Дайнеко сообщила, что пандемия COVID-19 застала их с четырехлетней дочерью в США, где они проводили каникулы. Артистка рассказала о том, что переживает непростые времена.
По словам Дайнеко, многим может показаться, что она должна быть счастлива, поскольку находится в Нью-Йорке и гуляет по красивым местам, однако на самом деле все не так радужно. Певица подчеркнула, что быть "запертой" в чужой стране с ребенком – не то, чему можно завидовать.
Виктория заметила, что можно испытывать чувство клаустрофобии даже в такой большой стране, как США, если нет никакой возможности уехать оттуда и вернуться домой.
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