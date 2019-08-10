Виктория Дайнеко показала сэлфи без макияжа и укладки
10 августа 2019, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками женственным сэлфи без макияжа и укладки. Знаменитость проводит время на отдыхе в Майями, где решила полностью отказаться от косметики.
"Без фильтра. Без макияжа. Только хорошие флюиды", - пописала снимок певица в Instagram.
На фото Виктория Дайнеко предстала перед подписчиками в сером пиджаке с естественными кудрявыми волосами и без единого слоя косметики. Поклонником поразила естественная красота 32-летней певицы.
"Боже, ну хоть кто-то не увеличивает губы и не закалывается ботоксом. Прекрасная естественность"
"Очень красивая и настоящая"
"Настоящая!!! Всё своё!!! Браво! Всё от природы!!!"
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