Виктория Дайнеко показала сэлфи без макияжа и укладки

Известная российская певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками женственным сэлфи без макияжа и укладки. Знаменитость проводит время на отдыхе в Майями, где решила полностью отказаться от косметики.

"Без фильтра. Без макияжа. Только хорошие флюиды", - пописала снимок певица в Instagram.

На фото Виктория Дайнеко предстала перед подписчиками в сером пиджаке с естественными кудрявыми волосами и без единого слоя косметики. Поклонником поразила естественная красота 32-летней певицы.

"Боже, ну хоть кто-то не увеличивает губы и не закалывается ботоксом. Прекрасная естественность"

"Очень красивая и настоящая"

"Настоящая!!! Всё своё!!! Браво! Всё от природы!!!"