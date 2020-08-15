Друг Легкоступовой призвал прекратить травлю вдовца певицы – яхтсмена Юрия Фирсова

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15 августа 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sobesednik.ru

Валентина Легкоступова, фото: vk.com/legkostupovavalentina

Друг певицы Валентины Легкоступовой концертный администратор Александр Герасимов призвал прекратить травлю вдовца певицы – яхтсмена Юрия Фирсова. Валентина Легкоступова скончалась 14 августа не приходя в сознание.

Несколько дней назад стало известно, что певица с травмой головы попала в больницу. Она находилась в состоянии комы.

Появились слухи о том, что после свадьбы 54-летняя Легкоступова и 57-летний Фирсов напару пили, и она с разбитой головой попала в больницу, якобы избитая новым мужем.

Друг Валентины оправдывает ее нового супруга. По информации издания sobesednik.ru, Фирсов, узнав о смерти жены, потерял сознание, ему пришлось вызвать скорую помощь. «Валя, не уходи!» – произнес он, придя в себя.

Герасимов, который знал Легкоступову десятки лет, опроверг сплетни о пьянстве супругов. По его словам, в жизни Валентина никогда не пила, на собственной свадьбе максимум сделала пару глотков шампанского.

Мужчина также говорит, что певица была счастлива с мужем. «Вы бы видели, с какой любовью, трепетом и заботой он относился к Вале», – говорит Герасимов. Он считает, что Фирсов не заслуживает травлю, возникшую после смерти жены.

В июле Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились и обвенчались. В соцсетях артистки выложены фото.

Екатерина Семёнова, певица и композитор, расстроилась, узнав о скоропостижной смерти своей коллеги: «... Молодая женщина, которая только что начала становиться счастливой».