Певица Семёнова огорчена смертью Легкоступовой: «Молодая женщина, которая только что начала становиться счастливой»

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15 августа 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва24

Валентина Легкоступрва, фото: vk.com/legkostupovavalentina

Екатерина Семёнова, певица и композитор, расстроилась, узнав о скоропостижной смерти своей коллеги Валентины Легкоступовой. Артистка выразила соболезнования родным и близким Легкоступовой и сказала, что ей очень обидно, что певица скончалась.

«Конечно, соболезнования родным. Конечно, обидно. Противно даже, потому что вот так глупо...Молодая женщина, которая только что начала становиться счастливой. Это ужасно», - сказала Екатерина Семёнова в интервью Москве24. По словам Семёновой, у Легкоступовой всегда было много нового, всегда были планы.

Вчера, 14 августа, дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль подтвердила, что ее мама умерла. Ранее Анетта Бриль официально заявляла, что ее «мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме». «Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице» - подчеркивала женщина. У Юрию Фирсову, с которым Валентина недавно обвенчалась, претензий у детей певицы нет. Но Анетта отметила, что должен разбираться Следственный комитет: «Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК».

Певица Ольга Зарубина рассказала, кто причастен к смерти Валентины Легкоступовой.