Подруга Легкоступовой назвала виновного в ее смерти

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15 августа 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Фото: Валентина Легкоступова, Evguenii Matveev/globallookpress.com

Эстрадная певица близкая подруга Ольга Зарубина рассказала, кто причастен к смерти Валентины Легкоступовой. Известно, что знаменитость скончалась в пятницу, 14 августа, от черепно-мозговой травмы.

«Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился внешний вид [Фирсова] … Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски», - высказала она.

Зарубина отметила, что Легкоступова была хорошим человеком и замечательной певицей. Она раскритиковала тех, кто подумал, что сложившаяся ситуация черный пиар, хотя и сама сначала так подумала. По ее словам, на своем здоровье так пиариться нельзя.

«Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара … Пусть ей будет земля пухом. Пусть светлая память о ней будет», - заключила она.

Напомним, что супруг Легкоступовой Юрий Фирсов проходит по делу как свидетель. Кроме того, дочь певицы утверждает, что ее мать несколько дней распивала алкоголь со своим новым мужем.

По предварительным данным, Легкоступова сама упала в ванной и ударилась головой об пол, на теле артистки были свежие синяки и ссадины.