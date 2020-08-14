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Дочь Валентины Легкоступовой сообщила о смерти певицы

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Валентины Легкоступовой сообщила о смерти певицы
Валентина Легкоступова, Natalya Loginova/Russian Look

Вечером в пятницу, 14 августа, стало известно, что российская певица, исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова скончалась. Соответствующую информацию предоставила дочь артистки.

Анетта Бриль – дочь знаменитости – сообщила, что ее мать умерла сегодня в 15:30. "Не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки".

Ранее стало известно, что Легкоступова находилась в состоянии комы после получения серьезной черепно-мозговой травмы. Рассматриваются две версии случившегося – либо певица упала в ванной комнате и ударилась головой о пол, либо к ее травме и кончине причастен другой человек.

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Публикация от ✡️Anetta Bril✡️ (@anetta_bril)

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