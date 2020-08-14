Источник в правоохранительных органах озвучил предварительные данные по делу Легкоступовой

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14 августа 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Легкоступова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Источник в правоохранительных органах в пятницу, 14 августа, предоставил предварительные данные по делу певицы Валентины Легкоступовой, которая была найдена несколько дней назад в своей квартире с травмой головы.

К настоящему моменту известно, что 54-летняя Легкоступова находится в коме. Дочь артистки заявила, что ее мать несколько дней распивала алкоголь со своим новым мужем – яхтсменом Юрием Фирсовым. Она также уточнила, что на теле родственницы были свежие синяки и ссадины. Не исключено, что травмы Валентине нанес именно мужчина. Супруг певицы в свою очередь заявил, что Легкоступова сама упала в ванной и ударилась головой.

Источник отметил в беседе с kp.ru, что в настоящий момент отрабатываются две версии – травма получена самостоятельно или с участием третьего лица. Фирсов пока находится в статусе свидетеля. Уточняется, что следует дождаться результатов экспертизы – на это потребуется не менее месяца. Подчеркивается, однако, что предварительно все указывает на то, что Валентина Легкоступова действительно сама упала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и ударилась головой о пол.