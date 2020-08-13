Дочь Легкоступовой не спешит обвинять возлюбленного матери в травмах артистки
13 августа 2020, 20:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Дочь певицы Валентины Легкоступовой рассказала о состоянии артистки. Ранее исполнительницу хита «Ягода-Малина» госпитализировали, 54-летняя женщина находится в коме. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По словам дочери Легкоступовой Анетты Бриль, информация о том, что у артистки проломлена голова, не верна. «У нее не было проломленной головы и ссадин на лице. С 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была ЧМТ», - заявила Бриль.
При этом дочь певицы не хочет обвинять супруга Легкоступовой, поскольку нет прямых доказательств его причастности. Бриль считает, что в произошедшем должны разбираться сотрудники Следственного комитета.
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