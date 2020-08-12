Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Telegram-канал Mash сегодня сообщил о подключении заслуженной артистка России Валентины Легкоступовой к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Если это действительно так, вероятно, состояние артистки ухудшилось.
Врачи борются за жизнь исполнительницы песен "Ягода-малина" и "Капля в море", ей сделали трепанацию черепа. Вчера, 11 августа, появились новости о том, что 54-летнюю певицу Валентину Легкосупову госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, и она впала в кому. Супруг артистки яхтсмен Юрий Фирсов версию о коме опроверг.
Дети Легкоступовой сын Матвей и дочь Аннета переживают за маму. Аннета Бриль рассказала, что "молодожены" начали пить после бракосочетания, и выпивка продолжались две недели. Дочь и сын артистки предполагают, что к травме матери может быть причастен ее новый супруг. Фирсова объясняет падение жены несчастным случаем.
Легкоступова и Фирсов официально поженились месяц назад.
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