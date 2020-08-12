Резо Гигинеишвили показал в сети фото и видео с подросшими детьми от Надежды Михалковой
12 августа 2020, 19:21[ «Аргументы Недели» ]
Бывший муж актрисы Надежды Михалковой, Резо Гигинеишвили взял наследников с собой на работу. Снимками и видео режиссер поделился в своем Instagram.
Резо не стал как раньше скрывать лица детей. Многие подписчики отметили, что общая дочь Гигинеишвили и Михалковой очень похожа на свою звездную маму.
Дочь знаменитого режиссера и Резо поженились в 2009 году. Через пару лет у пары родилась дочь Нина. Затем на свет появился Иван. В 2017 году знаменитости развелись, но сохранили дружеские отношения ради детей.
Также режиссер состоял в браке с выпускницей «Фабрики звезд 4» Анастасией Кочетковой. От нее у мужчины есть дочь Мария. В настоящее время мужчина женат на бизнесвумен Надежде Оболенцевой.
Ранее сообщалось: в сети появились новые снимки старшей дочери Моники Беллуччи с родителями.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.