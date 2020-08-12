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Резо Гигинеишвили показал в сети фото и видео с подросшими детьми от Надежды Михалковой

, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Резо Гигинеишвили показал в сети фото и видео с подросшими детьми от Надежды Михалковой
Резо Гигинеишвили. Фото: соцсети

Бывший муж актрисы Надежды Михалковой, Резо Гигинеишвили взял наследников с собой на работу.  Снимками и видео режиссер поделился в своем Instagram.

Резо не стал как раньше скрывать лица детей.  Многие подписчики отметили, что общая дочь Гигинеишвили и Михалковой очень похожа на свою звездную маму.

Дочь знаменитого режиссера и Резо поженились в 2009 году. Через пару лет у пары родилась дочь Нина. Затем на свет появился Иван. В 2017 году знаменитости развелись, но сохранили дружеские отношения ради детей.

Также режиссер состоял в браке с выпускницей «Фабрики звезд 4»  Анастасией Кочетковой. От нее у мужчины есть дочь Мария. В настоящее время мужчина женат на бизнесвумен Надежде Оболенцевой.

Ранее сообщалось: в сети появились новые снимки старшей дочери Моники Беллуччи с родителями.

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Не работа , а рай , пока не охрип от радости )))????

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

ЕЧ

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