Стебунов рассказал о состоянии Ефремова перед ДТП

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12 августа 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Иван Стебунов, фото: vk.com/stebunov_ivan

Актер Иван Стебунов рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед ДТП, в результате которого погиб мужчина, а артист заключен под домашний арест. Стебунов дружит с Ефремовым около 16 лет и считает его своим вторым "ангелом-хранителем".

По словам Ивана, он знал, что Михаил запил примерно за четыре дня до происшествия. Они в эти дни встречались в театре. Стебунов пожурил Ефремова, что он появился в таком виде в театре. В один из дней Ефремова домой отвезла помощница - женщина сама села за руль.

В последующие дни, как заметил Стебунов, состояние Ефремова ухудшалось. Михаил продолжал выпивать, не останавливался. Иван все эти дни общался с Михаилом, понял, что пора обращаться к врачу, и позвонил доктору Ефремова. "...мы поехали с женой к нему домой. Я хотел положить его под капельницу", - рассказал Стебунов в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

По пути Иван с супругой увидели ДТП с участием Ефремова.

Иван Охлобыстин считает, что его коллега и близкий друг Михаил Ефремов испытывает «синдром Раскольникова», и хочет получить законное наказание