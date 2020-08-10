Есть ли искренность в отношениях Бузовой и Давы

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10 августа 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: соцсети

Некоторое время назад в Сети появились предположения, что на самом деле между телеведущей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном никакой любви не было и нет – все это не более чем продуманный пиар-ход.

Новость о том, что 34-летняя Ольга Бузова наконец нашла свою любовь, появилась в прошлом году. Избранником телеведущей стал 27-летний блогер Давид Манукян. Роман с Бузовой принес ему небывалую популярность, а недавно блогеру удалось записать совместную песню с поп-королем Филиппом Киркоровым. Слава, которую получил Дава в свете отношений с Ольгой, заставила поклонников пары задуматься: а есть ли чувства?

Чтобы пресечь все слухи, Манукян в прямом эфире Instagram признался возлюбленной в любви. «Я тебя люблю, хочу, чтобы мы жили вместе, проводили вдвоем все свободное время. Хочу, чтобы ты готовила мне обеды, чтобы мы заботились друг о друге. Хочу, чтобы мы и дальше вместе занимались творчеством», - заявил блогер. Бузова верит в искренность молодого человека. «Я его первая большая любовь в жизни», - заявила Ольга.