Рогов объяснил, почему Бузова перестала выпускать хиты

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24 июля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Стилист Александр Рогов высказал свое предположение, почему Ольга Бузова как певица стала меньше «продаваться» и «клепать хиты». По его мнению, дело кроется в личной жизни звезды.

Рогов уверен, что популярность Бузовой пошла на спад после того, как она начала отношения с блогером Давидом Манукяном. По словам стилиств, статус одинокой «разведенки» позволял ей находить отклик среди поклонников.

«Вот эта волна Бузовой, когда она клепала хиты, уже как-то спала. Что ее продавало? Развелась, несчастная, сопли лила, плакала. Теперь у нее есть Дава, и Бузова вот эту волну несчастной девушки отпустила», - считает Рогов.