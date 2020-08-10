Юлия Михалкова призналась, были ли у нее романы с коллегами

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10 августа 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, случалось ли ей заводить романтические отношения с коллегами по работе. Вокруг личной жизни актрисы ходило много слухов – в мужском коллективе Юлия долгое время была единственной девушкой.

Девушка рассказала, что к началу работы в проекте она долгое время была знакома со всеми участниками «Пельменей», а потому мужчины относились к ней практически как к дочери. Михалкова отметила, что поблажек в работе ей никогда не делали. «Я не ощущала какой-то снисходительности, мол, вот пришла красавица, она нам просто нравится. Нет, когда дело касалось работы, то поблажек не было никаких... Я там не имела права на «не хочу и не могу»», - заявила она.

Что касается личной жизни, Михалкова уверяет, что никаких служебных романов у нее не было. «Больше всех «пострадал», конечно, Дима Брекоткин! Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства. Мы были отличными коллегами, прекрасными друзьями. Я хорошо общалась с женами парней. Мы работали, балагурили, отдыхали. Но романы не крутили. Никогда!» - сказала актриса.