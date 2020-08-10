СМИ: Ефремов оказался в предынсультном состоянии из-за футбола

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10 августа 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актера Михаила Ефремова чуть не разбил инсульт, так он распереживался из-за скандального футбольного матча команд "Спартак"- "Сочи". Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Ефремову из-за сердечного приступа вызывали бригаду медиков.

Подробности о здоровье актера раскрыл его сын. Ефремов-младший приехал в понедельник утром в гости к отцу в квартиру в Плотниковом переулке. Входная дверь в квартиру оказалась не заперта. Михаил был дома один, лежал на полу без движения и говорил невнятно. Сын сразу вызвал "скорую", - сообщает "МК".

Прибывшие к актеру медики связались с его врачом и пытались уговорить его отправиться в больницу вместе с ними. Ефремову диагностировали предынсультное состояние. Но он от госпитализации отказался. Подумали, что Михаил мог напиться, но ничего подозрительно в квартире сын не обнаружил. Медики сделали все необходимые процедуры, что привести артиста в чувства. Когда Михаил Ефремов смог объясниться, сказал, что перенервничал из-за футбола. Ефремов - болельщик "Спартака".

11 августа должно состояться судебное заседание. Ефремову грозит серьезное наказание. Он устроил пьяное ДТП. Погиб человек.

Адвокат родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера театра и кино Михаила Ефремова, Александр Добровинский сообщил о новом значимом повороте в деле.