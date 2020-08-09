Адвокаты сообщили о значимом повороте в деле Ефремова, о котором объявят 11 августа на заседании суда

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9 августа 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Aлександр Добровинский, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Адвокат родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера театра и кино Михаила Ефремова, Александр Добровинский сообщил о новом значимом повороте в деле. Добровинский после очередного заседания суда анонсировал «значимое событие», которое произойдет на новом судебном заседании 11 августа, во вторник на будущей неделе.

По словам защитника родных погибшего мужчины, с новой информацией все должно встать на свои места и настанет ясность.

«Вы все услышите во вторник, потому что произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе. Оно многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно», - так сказал известный юрист, защищающий интересы многих знаменитостей, а родственников Сергей Захарова - бесплатно.

ДТП в Москве, в результате которого от полученных травм скончался курьер, уроженец Рязанской области Сергей Захаров, произошло 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова пересек двойную сплошную и столкнулся с грузовиком Lada, за рулем которой находился Захаров.

Ефремова защищает адвокат Эльман Пашаев. Сначала актер дал признательные показания. Теперь в суде адвокат утверждает, что артист ничего не помнит о ДТП.

Ефремов находится под домашним арестом. За пьяное ДТП, в результате которого погиб мужчина, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.