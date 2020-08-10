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Антонио Бандерас сообщил, что болен

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Антонио Бандерас сообщил, что болен
Антонио Бандерас. Фото: соцсети

Голливудский актер Антонио Бандерас сообщил поклонникам печальную новость. Испанец признался, что незадолго до его 60-летнего юбилея врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19. Теперь Бандерас вынужден соблюдать карантин.

«Хочу объявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать своё 60-летие на карантине, имея положительный результат теста на COVID-19», - признался актер. Он добавил, что чувствует себя хорошо, однако устает быстрее, чем обычно. Также испанец рассказал, что использует освободившееся из-за карантина время, чтобы почитать, отдохнуть и подумать о своем будущем.

АБ

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