Антонио Бандерас сообщил, что болен

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 августа 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Антонио Бандерас. Фото: соцсети

Голливудский актер Антонио Бандерас сообщил поклонникам печальную новость. Испанец признался, что незадолго до его 60-летнего юбилея врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19. Теперь Бандерас вынужден соблюдать карантин.

«Хочу объявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать своё 60-летие на карантине, имея положительный результат теста на COVID-19», - признался актер. Он добавил, что чувствует себя хорошо, однако устает быстрее, чем обычно. Также испанец рассказал, что использует освободившееся из-за карантина время, чтобы почитать, отдохнуть и подумать о своем будущем.