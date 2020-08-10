Антонио Бандерас сообщил, что болен

Голливудский актер Антонио Бандерас сообщил поклонникам печальную новость. Испанец признался, что незадолго до его 60-летнего юбилея врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19. Теперь Бандерас вынужден соблюдать карантин.
«Хочу объявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать своё 60-летие на карантине, имея положительный результат теста на COVID-19», - признался актер. Он добавил, что чувствует себя хорошо, однако устает быстрее, чем обычно. Также испанец рассказал, что использует освободившееся из-за карантина время, чтобы почитать, отдохнуть и подумать о своем будущем.
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