Ляйсан Утяшева показала пользователям сети нового члена семьи

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10 августа 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

В семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой подрастает двое детей- 7-летний Роберт и 4-летняя София. Также до недавнего времени у пары было две собаки.

Но на этом они, похоже, решили не останавливаться.

«У нас в семье пополнение. Встречайте нашу девочку двухлетнюю Шани! Нямка и Элька приняли, как родную… Теперь у нас три пушистых антистрессика», — рассказала о новом члене семьи Ляйсан на своей странице в Instagram, выставив в сеть фото с питомцем.

Поклонники Утяшевой и Воли не остались в стороне и поздравили кумиров с прибавлением.

«Какая пушистая прелесть!», - написал пользователь eliza_flower_.

«Какая прелесть поздравляю!!!», - поддержала olya_may_olya.

«Какая красавица! У вас замечательная семья и питомцы», - восхитилась viarden.tarot.

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