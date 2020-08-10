Дарья Мороз показала поклонникам стройные ноги в рубашке на обнаженное тело
10 августа 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Дарья Мороз поделилась с поклонниками откровенной фотографией в одной рубашке. Подписчики сразу обратили внимание на стройные и длинные ноги знаменитости.
Дарья Мороз опубликовала снимок черно-белого цвета, на котором позирует на фоне забора с надписью: «Проезд не загораживать». При этом фанаты заметили, что актриса его «преднамеренно» закрывает. Она изображена только в рубашке oversize и лодочках.
Фотография настолько вдохновила поклонников, что они, не сдерживая эмоций, одаривали кумира комплиментами:
«Написано -проезд не загораживать, а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью … надеюсь аварий близ вас не произошло во время съёмок»
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