Дарья Мороз показала поклонникам стройные ноги в рубашке на обнаженное тело

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10 августа 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Дарья Мороз, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная российская актриса Дарья Мороз поделилась с поклонниками откровенной фотографией в одной рубашке. Подписчики сразу обратили внимание на стройные и длинные ноги знаменитости.

Дарья Мороз опубликовала снимок черно-белого цвета, на котором позирует на фоне забора с надписью: «Проезд не загораживать». При этом фанаты заметили, что актриса его «преднамеренно» закрывает. Она изображена только в рубашке oversize и лодочках.

Фотография настолько вдохновила поклонников, что они, не сдерживая эмоций, одаривали кумира комплиментами:

«Написано -проезд не загораживать, а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью … надеюсь аварий близ вас не произошло во время съёмок»

«А иметь такие ноги вообще законно?»

«Боже, какие ноги!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz) 7 Авг 2020 в 9:00 PDT