Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Дарья Мороз показала поклонникам стройные ноги в рубашке на обнаженное тело

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Дарья Мороз показала поклонникам стройные ноги в рубашке на обнаженное тело
фото: Дарья Мороз, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная российская актриса Дарья Мороз поделилась с поклонниками откровенной фотографией в одной рубашке. Подписчики сразу обратили внимание на стройные и длинные ноги знаменитости.

Дарья Мороз опубликовала снимок черно-белого цвета, на котором позирует на фоне забора с надписью: «Проезд не загораживать». При этом фанаты заметили, что актриса его «преднамеренно» закрывает. Она изображена только в рубашке oversize и лодочках.

Фотография настолько вдохновила поклонников, что они, не сдерживая эмоций, одаривали кумира комплиментами:

«Написано -проезд не загораживать, а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью … надеюсь аварий близ вас не произошло во время съёмок»

«А иметь такие ноги вообще законно?»

«Боже, какие ноги!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от d_moroz (@d_moroz)

БА

Общество

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа, заявил, что медицинским работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа пенсионный стаж будут начислять особым образом.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью