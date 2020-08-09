Валерий Сюткин снова стал отцом

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9 августа 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Валерий Сюткин. Фото: соцсети

Российский певец Валерий Сюткин в очередной раз стал отцом. У 62-летнего музыканта и его 44-летней жены Виолы родился четвертый ребенок. До самых родов супруги держали беременность в секрете.

Чтобы не афишировать скорое пополнение в семействе, незадолго до родов Сюткины даже переехали в загородный дом подальше от любопытных глаз. «Беременность протекала достаточно спокойно. Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности — это надо видеть! Пылинки сдувал!» - рассказали друзья семьи.

Врачи клиники, где проходили роды, сообщили, что роды прошли хорошо, ребенок - «настоящий богатырь».