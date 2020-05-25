Валерий Сюткин рассказал, как при знакомстве с Зеленским выпил с ним пять литров самогона

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25 мая 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Сюткин. Фото: соцсети

Валерий Сюткин рассказал, как почти 30 лет назад выпил 5 литров самогона с Владимиром Зеленским. По словам музыканта, на тот момент нынешний президент Украины еще даже не попал в КВН, передает КП.

Сюткин рассказал, что в 1991 году группа «Браво» давала концерт в Киеве, куда студент Зеленский решил попасть вместе с друзьями. Возле входа в клуб молодые люди встретили артиста, который провел их на выступление.

«А после концерта пришли поблагодарить вас, и вам кто-то из восторженных зрителей подарил бутылку самогона пять литров. И вы разлили на всех, и на нас двадцать тоже», - напомнил в последствии Зеленский Сюткину.