Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Валерий Сюткин рассказал, как при знакомстве с Зеленским выпил с ним пять литров самогона

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Сюткин рассказал, как при знакомстве с Зеленским выпил с ним пять литров самогона
Валерий Сюткин. Фото: соцсети

Валерий Сюткин рассказал, как почти 30 лет назад выпил 5 литров самогона с Владимиром Зеленским. По словам музыканта, на тот момент нынешний президент Украины еще даже не попал в КВН, передает КП.

Сюткин рассказал, что в 1991 году группа «Браво» давала концерт в Киеве, куда студент Зеленский решил попасть вместе с друзьями. Возле входа в клуб молодые люди встретили артиста, который провел их на выступление.

«А после концерта пришли поблагодарить вас, и вам кто-то из восторженных зрителей подарил бутылку самогона пять литров. И вы разлили на всех, и на нас двадцать тоже», - напомнил в последствии Зеленский Сюткину.

АБ

Здоровье

Специалисты назвали простые способы избежать заражения коронавирусом COVID-19

Специалисты назвали простые способы избежать заражения коронавирусом COVID-19

Сотрудники ВНИИ ГОЧС МЧС России посоветовали простые способы избежать заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью