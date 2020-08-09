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СМИ считают, что старший сын Дэвида и Виктории Бэкхем тайно женился

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

СМИ считают, что старший сын Дэвида и Виктории Бэкхем тайно женился
Бруклин, Виктория и Дэвид Бэкхем, AUG/face to face

Журналисты утверждают, что 21-летний сын футболиста Дэвида Бэкхема и его жены – дизайнера – Виктории тайно женился на своей возлюбленной – актрисе и наследние влиятельной семьи Николе Пельтц.

Несколько недель назад Бруклин Бэкхем подарил любимой девушке кольцо и попросил ее выйти за него замуж. Никола согласилась. Поклонники семьи Бэкхемов ожидали, что через некоторое время пара устроит пышное торжество, однако некоторые СМИ уверяют, что свадьба уже состоялась.

Уточняется, что в прошлые выходные на страничке Пельтц появился кадр с рукой молодого человека, на безымянном пальце которого можно было увидеть кольцо, напоминающее обручальное. Почти сразу публикация была удалена, но некоторые пользователи успели сохранить фото. Вероятно, пара решила отказаться от шумной и дорогостоящей вечеринки и провести скромный праздник.

ЕТ

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