СМИ считают, что старший сын Дэвида и Виктории Бэкхем тайно женился
9 августа 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Instagram
Журналисты утверждают, что 21-летний сын футболиста Дэвида Бэкхема и его жены – дизайнера – Виктории тайно женился на своей возлюбленной – актрисе и наследние влиятельной семьи Николе Пельтц.
Несколько недель назад Бруклин Бэкхем подарил любимой девушке кольцо и попросил ее выйти за него замуж. Никола согласилась. Поклонники семьи Бэкхемов ожидали, что через некоторое время пара устроит пышное торжество, однако некоторые СМИ уверяют, что свадьба уже состоялась.
Уточняется, что в прошлые выходные на страничке Пельтц появился кадр с рукой молодого человека, на безымянном пальце которого можно было увидеть кольцо, напоминающее обручальное. Почти сразу публикация была удалена, но некоторые пользователи успели сохранить фото. Вероятно, пара решила отказаться от шумной и дорогостоящей вечеринки и провести скромный праздник.
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