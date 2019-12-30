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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Подруги Ева Лонгория и Виктория Бэкхем удивили поклонников "слишком тонкими" ногами

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Подруги Ева Лонгория и Виктория Бэкхем удивили поклонников
Ева Лонгория и Виктория Бэкхем, Li Ying/Xinhua

Звездные подруги – актриса Ева Лонгория и дизайнер Виктория Бэкхем – удивили поклонников "слишком тонкими" ногами. Новый снимок был опубликован в минувшее воскресенье, 29 декабря, в Instagram.

На фото Ева и Виктория позируют в простой зимней одежде. Обе выглядят очень стильно. Многие, однако, обратили внимание не на одежду актрисы и дизайнера, а на их фигуры.

Некоторым фолловерам показалось, что Лонгория и Бэкхем чрезмерно увлеклись похудением и в последнее время стали выглядеть истощенными. Если в случае Виктории это мало кого удивляет – она уже очень давно поддерживает стройность, то фанатов Евы перемены в ее внешности поразили. Дело в том, что актриса долгое время не могла сбросить вес после родов, однако теперь, по мнению подписчиков, ей следует набрать пару килограммов.

 
 
 
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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)29 Дек 2019 в 6:29 PST

ЕТ

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