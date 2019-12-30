Подруги Ева Лонгория и Виктория Бэкхем удивили поклонников

//Шоу-бизнес 13+

30 декабря 2019, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ева Лонгория и Виктория Бэкхем, Li Ying/Xinhua

Звездные подруги – актриса Ева Лонгория и дизайнер Виктория Бэкхем – удивили поклонников "слишком тонкими" ногами. Новый снимок был опубликован в минувшее воскресенье, 29 декабря, в Instagram.

На фото Ева и Виктория позируют в простой зимней одежде. Обе выглядят очень стильно. Многие, однако, обратили внимание не на одежду актрисы и дизайнера, а на их фигуры.

Некоторым фолловерам показалось, что Лонгория и Бэкхем чрезмерно увлеклись похудением и в последнее время стали выглядеть истощенными. Если в случае Виктории это мало кого удивляет – она уже очень давно поддерживает стройность, то фанатов Евы перемены в ее внешности поразили. Дело в том, что актриса долгое время не могла сбросить вес после родов, однако теперь, по мнению подписчиков, ей следует набрать пару килограммов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)29 Дек 2019 в 6:29 PST