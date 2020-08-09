Актриса Эвелина Бледанс заявила, что могла бы прожить на тысячу рублей в месяц

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9 августа 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Эвелина Бледанс, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Эвелина Бледанс заявила в интервью, что не считает высказывание спортсменки Ляйсан Утяшевой о расходах чем-то неожиданным и уточнила, что сама может прожить на 1 тысячу рублей в месяц.

Ранее Утяшева сообщила, что способна прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

Бледанс в свою очередь уточнила, что ей выжить на 1 тысячу рублей помогли бы поклонники. "Нас же любит народ", – заявила актриса и добавила, что кто-то покормил бы любимицу публики, кто-то – "одел", кто-то – "отвез".

Эвелина уточнила, что 50 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни – более чем достаточно. По ее словам, люди живут и не на такие средства, а многие "богатые и знаменитые" раньше могли себе позволить потратить примерно такую сумму ежемесячно. По мнению Бледанс, однако, многодетным семьям на эти деньги жить очень нелегко.