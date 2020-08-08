В сети обсуждают фигуру Кети Топурия в бикини на пляже

Поклонники солистки группы "А-Студио" Кети Топурия постоянно оценивают не только ее песни, наряды, но и фигуру, а особенно талию и живот. Артистка - известная модница, обладательница красивой фигуры.
После развода с мужем Львом Гейхманом девушке приписывают романы то с рэпером Гуфом, то с дипломатом Львом Деньговым. Но никаких знаменательных изменений пока в личной артистки не произошло, по крайней мере, она не объявляла, что выходит замуж или ждет ребенка.
Сейчас Топурия отдыхает и публикует фото с пляжа. Фолловеры умудрились рассмотреть у Кети якобы намечающийся животик и обсуждают: "Беременна?" "Поздравляю", "Пузатик", "Животик", "Хороший ракурс фото для беременной".
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Напомним, певица растит дочь Оливию.
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