В сети обсуждают фигуру Кети Топурия в бикини на пляже

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8 августа 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Кети Топурия, фото: vk.com/topuriaofficial

Поклонники солистки группы "А-Студио" Кети Топурия постоянно оценивают не только ее песни, наряды, но и фигуру, а особенно талию и живот. Артистка - известная модница, обладательница красивой фигуры.

После развода с мужем Львом Гейхманом девушке приписывают романы то с рэпером Гуфом, то с дипломатом Львом Деньговым. Но никаких знаменательных изменений пока в личной артистки не произошло, по крайней мере, она не объявляла, что выходит замуж или ждет ребенка.

Сейчас Топурия отдыхает и публикует фото с пляжа. Фолловеры умудрились рассмотреть у Кети якобы намечающийся животик и обсуждают: "Беременна?" "Поздравляю", "Пузатик", "Животик", "Хороший ракурс фото для беременной".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 6 Авг 2020 в 11:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 4 Авг 2020 в 6:00 PDT

Напомним, певица растит дочь Оливию.

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